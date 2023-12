Orient Express e Museo di Storia Naturale | due set LEGO da sogno da mettere sotto l’albero

Leggi su funweek

(Di martedì 12 dicembre 2023) Come unire la passione per la costruzione di seta quella per i treni, che accomunano molte persone di tutte le età: attraverso la bellezza lussuosa e senza tempo dell’, il treno passeggeri a lunga percorrenza che un tempo collegava Parigi Gare de l’Est a Costantinopoli (l’odierna Istanbul), con il nuovo setIdeas. Un set fuori dall’ordinario, che ricrea fedelmente ogni dettaglio della celebre locomotiva: con 2.540 mattoncini per una costruzione luna 1 metro e 20, questo nuovo set promette di catturare l’essenza di uno dei mezzi di trasporto più iconici del mondo, rendendolo accessibile a tutti gli appassionati e collezionisti. Dalle carrozze art déco alla locomotiva, ogni componente è stato progettato con la massima ...