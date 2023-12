(Di martedì 12 dicembre 2023) La quattordicenne Hannahe il diciottenne Danielhanno alzato la coppa di cristallo piena di arance, da 77 anni simbolo di un trionfo all', con sensazioni e prospettive ...

Orange Bowl, vincono Klugman e Panarin: le curiosità sui campioni

La quattordicenne Hannah Klugman e il diciottenne Daniel Panarin hanno alzato la coppa di cristallo piena di arance, da 77 anni simbolo di un trionfo all', con sensazioni e prospettive diverse. Klugman, che negli ultimi due anni aveva tentato di vincere invano il torneo under 14, è diventata la prima britannica nel prestigioso albo d'oro del ...

Orange Bowl, vincono Klugman e Panarin: le curiosità sui campioni Tiscali

Orange Bowl: sconfitta in finale per l’italo-statunitense Tyra Caterina Grant Ubitennis

Orange Bowl, vincono Klugman e Panarin: le curiosità sui campioni

La quattordicenne Hannah Klugman e il diciottenne Daniel Panarin hanno alzato la coppa di cristallo piena di arance, da 77 anni simbolo di un ...

Orange Bowl: sconfitta in finale per l’italo-statunitense Tyra Caterina Grant

Nata in Italia e figlia di un ex cestita statunitense, Tyra con la sua famiglia ha accettato l'offerta della USTA per rappresentare gli Stati Uniti. Titolo alla britannica Klugman ...