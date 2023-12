Oppio | l’Afghanistan perde il primato dopo il divieto di coltivazione imposto dai Talebani | il primo produttore al mondo ora è il Myanmar

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ilè diventato il più grandemondiale dinel 2023, superando. Lo rivela l’ultimo rapporto dell’Ufficio Onu per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc). Secondo le stime, alla fine dell’anno l’ex Birmania avrà aumentato la produzione del 36%, raggiungendo 1.080 tonnellate di(da cui derivano l’eroina e la morfina). I motivi del sorpasso sono da ricercare nell’instabilità politica del Paese, ma anche e soprattutto in un calo del 95% delladel papavero in Afghanistan, che finora era in cima alla classifica (con oltre l’80% dello stupefacente prodotto tra il 2015 e il 2020 e profitti di milioni di dollari all’anno). La produzione afgana di, iniziata negli anni Ottanta e cresciuta durante ...