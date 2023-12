(Di martedì 12 dicembre 2023) CR7 e Lionel Messi? Ci fanno la figura degli indigenti con i loro 70 milioni di euro annui che ricevono, rispettivamente, dall'Al-Nassr e dall'Inter Miami. Lebron James? Anche la stella Nba si imbarazza, visto che i Los Angeles Lakers per le sue magie ne sborsano “solo” 47. Max Verstappen? Il campionissimo olandese che rischia a ogni gran premio la pelle si ferma a 60. Tutti in fila dietro i nuovi. Dal primo gennaio del prossimo anno la mappa degli ingaggi - senza considerare gli introiti derivanti da sponsorizzazioni o altro - sarà rivoluzionata per via dei contratti che Shohei, talento delgiapponese, e Jon Rahm,ista basco, hanno appena firmato.ha messo il proprio scarabocchio su un accordo con i Los Angeles Dodgers ...

News su Ohtani e Rohm, i Paperoni dello sport giocano a baseball e golf: quanto incassano

Ohtani e Rohm, i Paperoni dello sport giocano a baseball e golf: quanto incassano Liberoquotidiano.it

ROHM and Toshiba Agree to Collaborate in Manufacturing Power Devices

A plan by ROHM Co., Ltd. (“ROHM”) and Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (“Toshiba Electronic Devices & Storage”) to collaborate in the manufacture and increased volume production of ...