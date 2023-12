Oggi è la giornata nazionale delle persone scomparse | da Emanuela Orlandi a Denis Pipitone e la piccola Kata | tutti i casi di cronaca più eclatanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023)è la, un fenomeno allarmante in Italia. Nel 2007 il legislatore ha affidato al commissario straordinario il coordinamento della questione. Nel l 2012 finalmente è stata introdotta una legge, la n. 203, che per la prima volta, ha introdotto nell’ordinamento il concetto di scomparsa di persona, le motivazioni e l’obbligo della denuncia per indirizzare le ricerche, dirette sempre dal Prefetto della provincia competente. Ciò nonostante, il fenomenonon è affatto in calo. In Italia da inizio anno sono 13mila. Quasi tre su quattro sono minorenni e in cima alle regioni c’è la Toscana, con Firenze in prima linea, da cui cinque mesi fa è scomparsa nel nulla la...