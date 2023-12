“Nuovo palasport pronto per la stagione 2025 26” | nell’area Chorus Life anche residenze e servizi universitari

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Bergamo. Ok aldi Bergamo. Oggi pomeriggio, martedì 12 dicembre, è arrivato il via libera del Collegio di Vigilanza sull’accordo di programma, l’organismo che coordina e verifica i lavori relativi alla trasformazione dell’area dismessa ex Ote da parte di Costim e agli accordi che ne son scaturiti. L’ultimo è appunto ildella città di Bergamo. “Una struttura moderna e funzionale – commentano dal Comune di Bergamo – destinata ad aggiornare le ambizioni dello sport bergamasco e che sorgerà al posto del palaCreberg, la cui demolizione procede senza grossi intoppi”. Il via libera alla nuova infrastruttura è arrivato da parte di Regione, Provincia, Comune e Teb, ovvero da parte di tutti i componenti del Collegio di vigilanza. Il Consiglio Comunale ...