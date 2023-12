Nuovi classici | i gioielli dell’inverno 2023

Leggi su amica

(Di martedì 12 dicembre 2023) Le tendenze gioiello per brillare questo inverno? Sono, come gli orecchini di cristallo, le maxi collane e le perle, che si riconfermano must-have per adornare il decolleté. Nello specifico analizziamo i trend dividendoli per momenti della giornata così da capire qualiè meglio indossare. Giorno Ferragamo Fall WinterUn paio di orecchini di perle, grande classico che ha invaso le passerelle dell’autunno inverno-2024, in versione pendente si adatta perfettamente alla vita da ufficio, senza rinunciare ad essere chic. Immaginiamoci con un golf a collo alto e dei maxi orecchini che illuminano il volto, un look versatile per tutta la stagione. Altro trend che ben si adatta al rientro sono gli orecchini a bottone. Ispirati agli anni 50, questi ...