Nulla da invidiare alle lacrime di San Lorenzo di agosto | le stelle cadenti Geminidi offriranno uno spettacolo luminoso da non perdere Ecco come vederle al meglio

Leggi su iodonna

(Di martedì 12 dicembre 2023) Seha la sua notte di San, a Natale il cielo non dà meno emozioni: con l’arrivo delle, infatti, a dicembre si può assistere a una pioggia di “” spettacolare. Quest’anno il picco massimo si verificherà nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 e in quanto a bellezza queste meteore possono tranquillamente competere con le cosiddette “di San” estive. Occhi al cielo per ...