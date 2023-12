Nonostante la diffidenza delle Cop | nessuno ormai ferma più la transizione alle rinnovabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dopo tanti tentativi tanti fallimenti: sembrerebbe impossibile che qualcosa possa cambiare nel ritualestanco, anzi, stanchissimo,COP – le “conference of the parties” che dovrebbero trovare soluzioni alla crisi climatica. Ci si poteva aspettare che la COP28 non sarebbe stata un’eccezione, eppure quest’anno forse qualcosa è cambiato. Lo possiamo capire ddichiarazioni del sultano Al Jaber, presidente della COP28, che ha detto che, a suo parere, “non esiste evidenza scientifica che sia necessario eliminare i combustibili fossili per rimanere entro 1,5°C di aumento della temperatura”. Per questa sua esternazione, il sultano è stato trattato male da tutte le organizzazioni ambientaliste occidentali, e perbuone ragioni. Ma il punto è che se lo ha detto vuol dire che c’è una linea di pensiero in ...