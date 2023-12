Noah Lyles | «Jacobs? Cambiare allenatore è stimolante | ma le novità al primo anno comportano rischi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’intervista di, velocista americano, alla Stampa.si trova a Monte-Carlo dove la World Athletics lo ha premiato come uomo dell’. In autunno diversi atleti hcambiato il proprio. L’opinione di: «Succede spesso nell’olimpico, proprio perché è il più importante. Vuoi affrontarlo al massimo e se non ti senti più sicuro del progetto in atto, non importa quanto buono sia, trovi il coraggio per provare altro. Se perdi la fiducia vai, rivoluzioni. Specialmente con i Giochi in testa». Quindi nessuno stupore per chi cambiain questo momento: «Per Kerley sì, per gli altri no. Se ci ragioni ha senso: gli allenatori in Europa lavorano in modo molto diverso rispetto agli Usa. Prendete Dina ...