Nicolas Cage nella prima foto di Surfer | un nuovo thriller psicologico di Lorcan Finnegan

Leggi su movieplayer

(Di martedì 12 dicembre 2023) Le riprese delsi sono concluse in Australia e online è stata condivisa ladel protagonistasarà il protagonista deldi cui è stata condivisa lain occasione dell'annuncio della fine delle riprese. Il lungometraggio è stato girato in Australia ed è stato diretto da(Vivarium), da una sceneggiatura di Thomas Martin. La trama del film Insi racconta la storia di un uomo, interpretato da, che ritorna in Australia per ricomprare la casa della sua famiglia, dopo aver trascorso molti anni ...