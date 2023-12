Newcastle-Milan | Pulisic | “Ci aspetta una calda atmosfera…”

Newcastle, Howe: "Siamo molto positivi per domani sera"

... tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida contro ilin Champions League Eddie Howe ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida train ...

Newcastle-Milan, la conferenza di vigilia | Video Sport Mediaset

Conferenza Pioli: “Leao sta bene, giocherà”, poi sul ruolo di Ibrahimovic

Alla vigilia di Newcastle Milan, il mister Stefano Pioli e Christian Pulisic sono intervenuti in conferenza stampa per presentare il match di Champions League. Il Milan alle ore 21:00 di domani sera, ...

Champions, Newcastle-Milan, uno spareggio per Pioli: ecco il pronostico

Ultima recita per i rossoneri nella fase a gironi, serve un miracolo per accedere agli ottavi vista la classifica e il programma dell'ultima giornata ...