Newcastle-Milan | Howe | “Una sfida speciale Ibra? Per fortuna non gioca”

Milan, Pioli: 'Per noi è una finale, il nostro obiettivo è rimanere in Europa'

- 'Sono una di quelle squadre molto intense che giocano ad alto livello in casa, specialmente guardando alle prestazioni in trasferta. Hanno perso una sola volta in casa in Champions in ...

Newcastle-Milan, le probabili formazioni Sky Sport

Newcastle Milan: rifinitura, partenza e conferenza. Il programma Milan News 24

Howe in conferenza: “Siamo fiduciosi”, poi l’elogio a Pioli

Al St James' Park va in scena Newcastle-Milan. Le due squadre, a pari punti nel girone, sognano il passaggio del turno. Newcastle e Milan sul filo del ...

Milan, emergenza difensiva: convocato un altro primavera

Continua l'emergenza difensiva in casa Milan. Per la trasferta decisiva di Newcastle, non recupera Kjaer e Pioli convoca a sorpresa un giovane della primavera.