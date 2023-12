Newcastle-Milan | ai rossoneri servono i 3 punti Segno 2 a quota 3 80

Champions, il Milan sfida il tabù inglesi per sperare nella qualificazione: in quota col Newcastle serve l'impresa

Commenta per primo L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League vede ilimpegnato in trasferta contro il, con l'unico obiettivo di vincere per sperare in una qualificazione agli ottavi che però dipende anche dal risultato di Borussia Dortmund - PSG. ...

Newcastle-Milan, le probabili formazioni Sky Sport

Così l'allenatore rossonero a MilanTv: "Il Newcastle in casa ha perso solo con Liverpool e Borussia, sarà una sfida tosta"

La sfida con il Newcastle "vale come una finale". Parola di Stefano Pioli, che ha presentato la sfida contro gli inglesi a Milan Tv, prima di parlare in sala stampa: "Si tratta del primo bivio ...

Milan al bivio in Champions, per Pioli è dentro o fuori: «Con il Newcastle vale come una finale»

Una finale. La gara di Newcastle, ultima del girone di Champions, è da dentro o fuori. Stefano Pioli si gioca la panchina: «Si tratta del primo bivio stagionale, nel senso che ...