New York | crolla un edificio nel Bronx Nessuna vittima | video

Leggi su panorama

(Di martedì 12 dicembre 2023) Lunedì pomeriggio, intorno alle 15.30 (ora locale), èto un palazzo di sette piani nel, a Newe due persone rimaste ferite: è il bilancio provvisorio dopo il crollo. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le le macerie aiutandosi con droni e persino un cane robot."Stiamo scavando un tunnel. Non sappiamo se qualcosa verrà giù". "Il nostro obiettivo principale è arrivare in fondo a quel mucchio di detriti", ha detto il capo del dipartimento dei vigili del fuoco John Hodgens. “Rimarremo qui finché non sarà al livello della strada, solo per essere sicuri che non ci siano delle vittime lì sotto, se ci sono speriamo di fare in tempo”. Un'ispezione del 2020 aveva rilevato mattoni incrinati, malta danneggiata sulla facciata dell', come mostrano i ...