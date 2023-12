Netflix | la terza stagione di Bridgerton debutterà in due parti | il 16 maggio e il 13 giugno 2024

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) In arrivo ladi; gli otto episodi saranno rilasciati in due, la prima metà il 16, la seconda il 13. Stavolta, al centro della storia, la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin(Luke Newton)., in arrivo ladivisa in due: il 16e il 13Photo Credits:e Shondaland annunciano l’arrivo dell’attesissimadicon un video narrato da Lady Whistledown in ...