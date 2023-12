Nba 2023 2024 | Denver torna a vincere e si ferma Minnesota | ok Milwaukee | Philadelphia e Okc

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dopo l’In Season Tournament,la Regular Season di Nba. Ben 13 le partite giocate in questa notte. RISULTATI E CLASSIFICHE A ESTSeconda vittoria nelle ultime tre partite contro Washington per, che vince 146-141 sul proprio parquet. Match già chiuso a fine primo tempo, in archivio sul 75-46. Sono 34 i punti, con 10 rimbalzi e 6 assist, per Embiid in 30 minuti di gioco. Bene anche Maxey con 24 punti+6 assist. Unica nota positiva per i Wizards, alla quinta sconfitta in fila, i 21 di Kuzma. Spazio anche per Gallinari, che mette a referto 2 punti in 11 minuti. Aserve un overtime per piegare Chicago. In Wisconsin finisce 133-129 con i 32+12 rimbalzi di Antetokounmpo. Sottotono Lillard, 14 punti e 9 assist, ma sono decisivi Lopez e Beasley, che combinano 38 punti. Doppia doppia da 13 punti e 13 rimbalzi per ...