Navalny trasferito a Mosca Qual è il destino del dissidente

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ilrusso Alexey, di cui non si hanno notizie da una settimana, sarebbe statodalla colonia penale di Melekhovo aper un nuovo procedimento penale aperto nei suoi confronti per «vandalismo». È quanto riporta il canale Telegram "Baza". Altre fonti - viene spiegato - confermano le informazioni sul trasferimento ma riferiscono chepotrebbe non essere la destinazione finale. «Siamo preoccupati tutti. Speriamo sia soltanto un'assenza di informazione. Seguiamo con attenzione». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'assemblea nazionale invernale di Confagricoltura ha commentato la mancanza di notizie in merito alla situazione delpolitico russo Alexey, attualmente in carcere.