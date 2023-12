Natale solidale | i regali che aiutano i bambini malati di cancro

Leggi su dilei

(Di martedì 12 dicembre 2023) In Italia si stima che ogni anno circa 1.400e ragazzi di meno di 14 anni siano colpiti dal, mentre tra gli adolescenti dai 15 ai 19 anni i casi calcolati sono circa 900. Complessivamente i tumori pediatrici costituiscono l’1% di tutte le neoplasie. Oggi, grazie al lavoro di medici e ricercatori, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera l’80% per le leucemie e si aggira attorno al 70% per i tumori solidi. In questo momento AIRC sta sostenendo con un investimento complessivo di circa 7,9 milioni di euro ben 72 progetti di ricerca e borse di studio sui tumori infantili con l’obiettivo di arrivare a curare tutti i piccoli pazienti grazie allo sviluppo di terapie specifiche sempre più precise, efficaci e meno tossiche. IAIRC per sconfiggere i tumori infantili La ricerca è fondamentale per trovare terapie ...