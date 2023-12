Natale leporanese Cartellone

Leggi su noinotizie

(Di martedì 12 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Ritorna il “in terra Jonica” anche a Leporano. L’obiettivo del progetto, a cui ha aderito anche la Proloco di Leporano, è valorizzare le eccellenze del territorio attraverso la degustazione di prodotti enogastronomici e la promozione dell’artigianato locale. Gli appuntamenti dedicati al comune di Leporano si terranno rispettivamente martedì 12 e venerdì 15 dicembre. Tra i prodotti tipici, si potranno degustare le pettole e i dolci natalizi come i taralli, le castagnelle, le cartellate al vincotto e le sannacchiudere. Inoltre, non mancheranno gli eventi musicali e teatrali in cui i protagonisti saranno i talenti locali, che impreziosiranno il clima natalizio. Il programma potrebbe subire variazioni, non dipendenti dalla volontà dell’amministrazione comunale....