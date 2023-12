Natale a Bibione

Leggi su udine20

(Di martedì 12 dicembre 2023) Mercatini, chioschi enogastronomici e una pista di ghiaccio vero che sarà inaugurata dal campione del pattinaggio, Antonio Panfili. Fino al 7 gennaio la spiaggia veneta festeggia in riva al mare con un fitto calendario di spettacoli, concerti e animazione per tutta la famiglia. “Le Feste, occasione importante per far conoscere la bellezza della località fuori stagione. Già in arrivo le prenotazioni per il prossimo anno, mentre si lavora ai grandi appuntamenti dell’estate”(VE), 7 DICEMBRE 2023 – Dopo una stagione balneare da record,si prepara a festeggiare ilin riva al mare, rendendolo ancora più magico per i propri ospiti con il grande ritorno diXmas Village e la possibilità di trascorre le giornate di festa tra spiaggia e natura, grazie a itinerari che riservano un fascino ...