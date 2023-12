(Di martedì 12 dicembre 2023) È arrivato quel periodo dell’anno…è alle porte e tra leè iniziato il conto alla rovescia perggiare il giorno più bello dell’anno. La magia natalizia, però, è già nell’aria e a casa di molte celeb alberi e decorazioni hanno già fatto il loro ingresso. Ovviamente tutto documentato sui social: dagli addobbi ai preparativi. Chiara Ferragni, regina dei social, già da tempo ha allestito un enorme albero dinella nuova casa. «Chi lo fa prima è più felice», ha spiegato ai follower. Non solo. In attesa del 25 dicembre, si è regalata alcuni giorni sulla neve con la famiglia. Scelta effettuata anche dalle sorelle Francesca e Valentina, che hanno inaugurato l’attesa natalizia con la ...

News su Natale 2023: dai Ferragnez a Mariah Carey le star si preparano per le Feste

Meteo, quando scatta "il cambiamento". Sottocorona: "Precipitazioni consistenti"

Anticiclone prima di, ma occhio al "Freezing Effect": cos'è Oggi 'si ripete quello schema dei fenomeni piuttosto intensi al di là dell'arco alpino. Sull'arco alpino le precipitazioni ...

Addobbi di Natale 2023: trend e i colori per una casa di tendenza Cliomakeup

Addobbi per Natale 2023: le migliori tendenze per queste festività idealista.it/news

EA Sports FC 24 PS5 torna su Amazon in SUPER SCONTO (-44%)

Torna disponibile e soprattutto in grande sconto natalizio EA Sports FC 24 per PS5: può essere tuo quasi a metà prezzo.

Rincari di Natale, 50mila umbri non faranno i regali

E sempre in tema di Natale emergerebbe che il 77% delle persone avrebbe dichiarato di volere spendere meno per queste festività. E qui ritornano utili, per comprendere la situazione attuale, le stime ...