Nardella | «La Fiorentina non giocherà a Empoli | le opzioni…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Le parole di Dario, sindaco di Firenze, sul possibile spostamento dei viola per i lavori al Franchi Darioha parlato dei lavori allo stadio Franchi a margine dell’incontro avuto con il dg dellaBarone. PAROLE – «Abbiamo consultato la sindaca disulla possibilità che lapossa giocare al Castellani durante i lavori al Franchi ma ad oggi non ci sono le condizioni. L’incontro è stato approfondito e cordiale e abbiamo vagliato tutte le possibili opzioni che riguardano. Adesso lavoriamo ad altre soluzioni: abbiamo il tempo necessario per farlo. Con laabbiamo tutta la collaborazione possibile. Io parlo per il Comune: la collaborazione con laè totale per trovare la miglior ...