Napoli | Osimhen raddoppia grazie a Natan | esulta De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 dicembre 2023) Aurelio Dein tribuna per la rete del 2-0 delsul Bragaal tandem, il nigeriano non sbaglia e ipoteca gli ottavi di Champions. Iltrova il 2-0 contro il Braga in Champions League: decisiva la rete di Victoral 33?, ben servito dal difensoredopo una bella progressione sulla fascia sinistra. L’attaccante nigeriano, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano, festeggia nel migliore dei modi depositando in rete. In tribunail presidente azzurro Aurelio De, soddisfatto per il doppio vantaggio che avvicina notevolmente ilalla qualificazione agli ottavi di finale, con annessi ricavi da circa 12 ...