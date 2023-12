Napoli | Mazzarri | «Il calcio è cambiato | ma anche io mi sono aggiornato»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Le parole di Walter, tecnico del, prima deld’inizio della sfida di Champions League Walterha parlato ai microfoni di Sky Sport prima deld’inizio della sfida delcon il Braga in Champions League. Di seguito le sue parole. SFIDA – «Ilmolto rispetto alla mia ultima Champions qui: io credo di essere rimasto uguale ma mi. In quella occasione in quattro anni creammo tanto e ci trovammo ad avere le prime soddisfazioni per unpoi bravo a restare sempre su quei livelli. Abbiamo fatto qualche allenamento, abbiamo provato delle cose nuove e speriamo i ragazzi siano già pronti a metterle in pratica. Soprattutto, ...