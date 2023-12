Napoli | Grava crede nella svolta | “Testa più libera | siamo sulla strada giusta”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 dicembre 2023) Gianlucaresponsabile settore giovanile delha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Mazzarri. Ilaffronta il Braga nell’ultima partita del girone C di Champions League, il responsabile tecnico del settore giovanile Gianlucaha parlato del momento difficile che sta attraversando la prima squadra: “Mazzarri sta lavorando tanto sull’aspetto mentale. La rosa è forte, l’abbiamo vistopassata stagione”. Intervistato da Mediaset,ha spiegato: “I risultati ultimamente non ci hanno assistito ma le prestazioni sono in crescita. La squadra mi sembra piùmentalmente, sono fiducioso., speriamo arrivi stasera anche il ...