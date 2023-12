Napoli | De Laurentiis carica la squadra per la Champions | messaggio a Mazzarri

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il presidente del, Aurelio De, ha motivato la suain vista della sfida diLeague contro il Braga. In vista dell’importantissimo match diLeague trae Braga, il presidente azzurro Aurelio Deha voluto lanciare unmotivazionale a tecnico e giocatori. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Oltre alla promessa di un sostanzioso premio in caso di passaggio del turno, il patron azzurro ha chiesto ai suoi il massimo impegno per centrare una qualificazione che manterrebbe vivo l’orgoglio del club: 14 anni consecutivi tra le migliori squadre d’Europa. Un obiettivo vitale per ile per le ambizioni dello stesso De, che ...