Napoli – Braga vale quasi 15 milioni di euro | ecco perché

(Di martedì 12 dicembre 2023) Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il passaggio agli ottavi di Champions garantirebbe al club azzurro 9,6di. Un pareggio aggiungerebbe altri 900 milaalle casse del, mentre la vittoria varrebbe ulteriori 2,8. In totale, la partita di stasera contro ilpotrebbe tradursi in un assegno L'articolo

Napoli - Braga il Maradona apre alle 18.00

il Maradona apre alle 18.00, non ci sarà sold out questa sera ma la società apre in anticipo o varchi. Come sempre alcuni ingressi saranno riservati agli abbonati. Di seguito i dettagli ...

Napoli-Braga, novità trasporti: sette corse straordinarie della metro Tutto Napoli

Champions League Napoli-Braga, corse metropolitane straordinarie dopo il match: potenziata la Linea 2

Napoli, 12 Dicembre - Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Champions League tra Napoli e Braga in programma stasera alle ore 21.00 ...

Champions il Maradona non sarà sold out. Il club invita i tifosi a sostenere la squadra

Il Maradona non è sold out e il club chiede il supporto di tutti i tifosi Nonostante l’importanza della posta in palio il Maradona non sarà esaurito in occasione di Napoli-Braga. Il club comunica la d ...