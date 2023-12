Napoli-Braga | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Allo Stadio Maradona, il match valido per l’ultima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 traAllo Stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-0:Aggiornamenti dalle 21.00 Migliore in campo: a fine partita0-0:In attesa delle formazioni ufficiali