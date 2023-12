Napoli-Braga | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 12 dicembre 2023): tutto in novanta minuti allo Stadio Maradona. Gli azzurri possono chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League battendo, pareggiando o perdendo con un goal di scarto in casa contro lo Sporting. Se gli azzurri nonssero riuscire a superare il Girone C, ‘retrocederebbero’ in Europa League. Riporta Goal.com, I portoghesi, invece, in caso di eliminazione arriverebbero terzi solo in caso di mancato sorpasso in classifica da parte dell’Union Berlino. CANALE TV E DIRETTA STREAMING • Data: martedì 12 dicembre 2023• Orario: 21:00• Canale TV: Sky Sport Arena (numero 204), Sky Sport (numero 253)• Streaming: Sky Go, NOW LE(4-3-3): Meret; Di ...