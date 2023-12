(Di martedì 12 dicembre 2023) Questa sera alle ore 21 in campo in Champions League la sfida trae Sporting: ecco lecon le scelte di Mazzarri e Jorge Questa sera alle ore 21 in campo in Champions League la sfida trae Sporting: ecco lecon le scelte di Mazzarri e Jorge.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; ANguissa, Lobotka, Zielinski; Politano,, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.(4-2-3-1): Matheus; Victor Gomez, José Fonte, Saatci, Cristian Borja; Moutinho, Vitor Carvalho; Bruma, Horta, Ricardo Horta; Banza. Allenatore: Artur Jorge

News su Napoli Braga, probabili formazioni: dubbio Osimhen

Napoli , un Osimhen d'oro contro la crisi

Ma oggi ilè questo: deve replicare a chi considera giustamente fuori dalla lotta scudetto i campioni d'Italia e chi li aspetta al varco stasera. Contro i modesti portoghesi delin ...

Napoli - Braga, André Horta: "Non pensiamo ai soldi, solo a come battere il Napoli" Virgilio

Champions League, Napoli-Braga: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli-Braga, match in programma martedì 12 dicembre alle ore 21:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport Arena (numero 204), Sky Sport (numero 253) e in streaming su Sky Go, NOW.

Napoli-Braga ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Scopri dove vedere in diretta la partita Napoli-Braga, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Mazzarri e Artur Jorge ...