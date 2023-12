Napoli-Braga LIVE 0-0 | inizia la partita

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Allo Stadio Maradona, il match valido per l’ultima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? – Calcio d’inizio Migliore in campo: a fine0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.(4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Moutinho, Pizzi; Bruma, ...