Napoli-Braga | l’elenco dei convocati | la decisione su Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 dicembre 2023) Arrivadeidelper la partita del Maradona in programma stasera contro ilSarà una sfida da dentro o fuori per gli azzurri. La squadra di Walter Mazzarri stasera dovrà cercare di far crollare la maledizione dello Stadio Maradona in cui non si vince da fine settembre. A Fuorigrotta infatti arriveranno i portoghesi delche, per passare al turno successivo, hanno bisogno soltanto di un risultato: la vittoria. Ilinvece può permettere anche di pareggiare la partita ma i tifosi chiedono alla squadra una vittoria. Un successo, con conseguente passaggio agli ottavi di finale, risolleverebbe di molto la stagione degli azzurri, abbastanza deludente fin qui. Lasu VictorPoco prima della ...