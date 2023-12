Napoli Braga | i convocati di Mazzarri | Osimhen in campo | out Mario Rui

(Di martedì 12 dicembre 2023)pronto, maRui out. Scopri idiper la Champions in questa partita decisiva. Ilsi prepara ad affrontare lo Sportingin una partita cruciale per la qualificazione agli Ottavi di Finale della Champions League. Il tecnico Walterha diramato la lista deiper la sfida, con alcune novità e una notizia importante. La squadra azzurra ha sostenuto una seduta di rifinitura questa mattina sotto lo sguardo attento die del suo staff tecnico. Il numero 9, Victor, sarà regolarmente presente e guiderà i compagni alla ricerca disperata della vittoria. La grande notizia è proprio il ritorno del nigeriano ...

Il Napoli si qualifica se... perde anche con un gol di scarto

Ilsi qualifica agli ottavi di finale se batte il, se pareggia e anche se perde con un solo gol di scarto. All'andata finì 2 - 1 per ilin Portogallo. In caso di vittoria delcon un solo gol di scarto ledue squadre sarebbero infatti perfettamente in parità per punti (7), punti negli scontri diretti (primo criterio di ...

Napoli - Braga il Maradona apre alle 18.00 Virgilio

FOTO NM - Champions, Napoli-Braga, pranzo UEFA a Palazzo Petrucci

NAPOLI - In occasione del match di Champions League tra Napoli e Braga allo stadio Diego Armando Maradona in programma alle ore 21.00 le due società hanno pranzato insieme a Palazzo Petrucci. Presenti ...

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, miglior giocatore africano dell'anno 2023

La Confederation Africaine de Football ha svelato il vincitore del Pallone d'Oro africano: si tratta dell'attaccante del Napoli, battuti gli altri due finalisti, Achraf Hakimi, ex Inter e Mohamed Sala ...