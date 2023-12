Napoli Braga | gli azzurri passano se… ecco tutte le combinazioni

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 dicembre 2023): scontro per gli ottavi di Champions League. Scopri le possibiliche permetterebbero aldi qualificarsi. Ilsi prepara per la sfida con il, determinante per il passaggio agli ottavi di finale della Champions League. L’attesa è palpabile, e ogni scenario è possibile. La Gazzetta dello Sport ha presentato un’analisi dettagliata delle varieche potrebbero plasmare il destino dei Partenopei nel contesto della fase a gironi. La squadra di Walter Mazzarri ha il destino in mano, ma il cammino non è privo di insidie. Dopo la vittoria in Portogallo con un solido 2-1, ilha il vantaggio in termini di differenza reti. Una vittoria contro ilgarantirebbe il passaggio agli ...