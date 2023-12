Napoli-Braga | dove vedere la sfida per gli ottavi di Champions League

(Di martedì 12 dicembre 2023) Seguiin diretta: Scopriguardare lo scontro cruciale per glidi. Streaming su Sky e Now TV. Dopo la delusione subita contro la Juventus in campionato, ilè chiamato a unacruciale contro ilper assicurarsi un posto aglidi finale della. Attualmente al secondo posto nel Gruppo C con 7 punti, gli uomini di Osimhen devono difendere il loro vantaggio di tre punti sul, allenato da Artur Jorge. Il match, valido per la sesta giornata della fase a gironi, si terrà oggi alle ore 21.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di...

Napoli - Braga il Maradona apre alle 18.00

il Maradona apre alle 18.00, non ci sarà sold out questa sera ma la società apre in anticipo o varchi. Come sempre alcuni ingressi saranno riservati agli abbonati. Di seguito i dettagli ...

Napoli-Braga, novità trasporti: sette corse straordinarie della metro Tutto Napoli

Champions League Napoli-Braga, corse metropolitane straordinarie dopo il match: potenziata la Linea 2

Napoli, 12 Dicembre - Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Champions League tra Napoli e Braga in programma stasera alle ore 21.00 ...

Champions il Maradona non sarà sold out. Il club invita i tifosi a sostenere la squadra

Il Maradona non è sold out e il club chiede il supporto di tutti i tifosi Nonostante l’importanza della posta in palio il Maradona non sarà esaurito in occasione di Napoli-Braga. Il club comunica la d ...