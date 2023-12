Napoli-Braga | come vedere la partita oggi in tv e streaming

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sesta e ultima giornata del Gruppo C di Champions League Ilospita lo Sporting12 dicembre 2023 nel match in calendario alle 21 per la sesta e ultima giornata del Gruppo C di Champions League. Gli azzurri, secondi alle spalle del Real Madrid già qualificato, possono permettersi anche una sconfitta di misura