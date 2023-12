Napoli agli ottavi di finale di Champions League | tutte le possibili avversarie

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ilsi è qualificato per glididi2023/2024 e si presenterà al sorteggio di venerdì 15 dicembre in seconda fascia, essendo arrivato, per l’appunto, al secondo posto nel raggruppamento: eccole. Gli azzurri hanno evitato la sconfitta con due gol di scarto contro il Braga e così hanno confermato il passaggio del turno. Sarà un sorteggio complesso quello di Nyon, visto che le teste di serie sono molto forti. Due paletti: i partenopei non potranno affrontare squadre italiane e non potranno sfidare il Real Madrid già incontrato nel girone. Di seguito ecco le...