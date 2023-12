(Di martedì 12 dicembre 2023)deisempre più pesanti e conti corrente che si svuotano. Sono le ultime, desolanti, notizie che giungono dalle statistiche di Banca d’Italia. Ini tassi di interesse sui prestiti erogati nelalle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (tasso annuale effettivo globale, Taeg) sono saliti al 4,72% dal 4,65% di settembre. In lieve calo invece il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo che si è collocato, sempre in, al 10,46% dal 10,52 nelprecedente. L’incremento del costo deiriflette l’aumento dei tassi deciso dalla Bce a settembre, quando il costo del denaro è salito dal 4,25 al 4,5%. Si è trattato dell’ultimo aumento da parte della banca centrale, nelle riunioni successive il tasso è ...

News su Mutui, le rate salgono ancora in ottobre. Rispetto ad un anno fa si pagano in media 113 euro in più al mese. Giù i depositi

Salgono ancora i mutui, è record

In ottobre i tassi d'interesse suierogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di ... I continui aumenti dellemensili scattati negli ultimi due anni pesano fino a quasi +4.400 euro all'...

Bankitalia: salgono ancora i tassi sui mutui, a ottobre al 4,72% | Facile.it: "200 famiglie hanno saltato le rate" TGCOM

Mutui, le rate salgono ancora in ottobre. Rispetto ad un anno fa si pagano in media 113 euro in più al mese Il Fatto Quotidiano

Salgono ancora i mutui, è record

Salgono ancora i costi per i prestiti per la casa e si avvicinano a quota 5%. In ottobre i tassi d’interesse sui mutui erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spe ...

Conviene comprare casa oggi, con i tassi ai massimi, o conviene aspettare La risposta non è scontata

Con i tassi alle stelle, le rate del mutuo in ascesa, le tasse, conviene oggi comprare una casa Oppure è più conveniente prendere un appartamento in ...