Musica e solidarietà | concerto gospel con South Carolina Mass Choir

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Bergamo. Ancora pochi biglietti disponibili per ildi Natale del 20 dicembre, ore 21, al Teatro Donizetti di Bergamo. Una serata die beneficenza , ormai entrata nel cuore di tanti bergamaschi, organizzata dall’Associazione Nepios Onlus con il patrocinio del Comune di Bergamo, per raccogliere fondi a sostegno dei progetti a favore della Neuropsichiatria Infantile e del Centro per il Bambino e la Famiglia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul palco del Teatro Donizetti l’energia e la bravura di, un noto e prestigioso coroproveniente dalla Caro­lina del sud fondato e diretto, sul finire degli anni ’90, da Michael Brown. Cantitradizionali rivisitati in linea con le ...