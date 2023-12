Mozzo | incidente tra due auto | lunghe code e traffico in tilt

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 dicembre 2023). Duemobili, cinque persone coinvolte, nessun ferito grave malunghissime. Un rientro a casa difficile quello di molti lavoratori che nella serata di oggi (martedì 12 dicembre) si sono imbattuti non solo nell’che si è verificato a, ma ne hanno anche subìto le conseguenze a causa dell’imbottigliamento e delgenerato dallo stesso schianto. Un fatto che non ha fortunatamente causato feriti gravi, piuttosto, appunto, tanto disagio e ingorghi lungo alcune delle arterie principali della provincia. Il fatto è avvenuto alle 17.15 lungo la Villa d’Almè-Dalmine e ha appunto coinvolto duevetture con a bordo, complessivamente, cinque persone, tutti uomini, dai 17 ai 60 anni. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della ...