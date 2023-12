Morti sospette in una Rsa di Ardea | quattro arresti

(Di martedì 12 dicembre 2023) Cinque provvedimenti cautelari e un sequestro di 385 mila euro ad. Al vertice della struttura c’era M. T., presidente dell’associazione ‘Laboratorio Una Donna’ e attiva nella lotta alla violenza sulle donne e alla mafia. La donna è finita in carcere. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi., stagista molestata dal giardiniere della Rsa: la condanna Arrestatedonne Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare a carico dei cinque, è stata la polizia, coordinata dalla procura di Velletri. Si tratta didonne – di cui due destinatarie della misura della detenzione in carcere, una deglidomiciliari, un’altra dell’obbligo di firma e dell’interdizione per un anno dalla professione medica – ed un uomo, sottoposto aglidomiciliari. Le accuse ...

Scomparsa Navalny, il dissidente russo non compare più nell'elenco dei detenuti del carcere in cui si trovava

Leggi Anche Aleksey Navalny, l'oppositore russo condannato a 19 anni - Ue: 'Verdetto inaccettabile, sia rilasciato' Leggi Anche Russia, la lunga lista dei 'nemici' di Putin:' o carcere, che fine fanno gli oppositori non graditi Navalny, che sta scontando in Russia 19 anni di carcere per estremismo, sarebbe dovuto comparire in tribunale nelle scorse ore. 'È ...

Bocconi avvelenati a Monticelli: "Sono morto altri quattro gatti" - Bocconi avvelenati a Monticelli: "Sono morto altri ... il Resto del Carlino

Morti sospette in Rsa, l'infermiere Leopoldo Wick assolto e scarcerato: ergastolo cancellato Fanpage.it

Anziani morti in casa a Firenze, spunta la pista dell'omicidio

Due anziani avevano perso la vita la scorsa settimana, nell'incendio della loro abitazione di Bagno a Ripoli (Firenze). Secondo la procura non si sarebbe trattato di una tragica casualità come ipotizz ...

Morti nell’incendio a Osteria Nuova: ipotesi omicidio. C’è un fermo

Firenze, 12 dicembre 2023 – Non sarebbe stato un incidente quello in cui hanno perso la vita i coniugi Dina Del Lungo (83 anni) e Umberto Della Nave (83 anni), morti nel loro appartamento bruciato a O ...