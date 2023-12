Morta la cantante Zahara | 36 anni | uccisa da un male terribile

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nel mondo della musica sudafricana e internazionale, si è spenta una delle stelle più luminose: Bulelwa Mkutukana, meglio conosciuta come, è deceduta a soli 36. Il ministero della Cultura sudafricano ha confermato la triste notizia, annunciando che laafro-pop è deceduta a causa di complicazioni al fegato. Un Fiore Che Sboccia, il cui nome d’arte significa “fiore che sboccia”, ha lasciato un’impronta indelebile nella musica sudafricana e nel cuore dei suoi fan. La sua carriera musicale ha conosciuto il successo nel 2011 con l’uscita dell’album “Loliwe”. Le prime copie di questo album sono state esaurite in soli 72 ore dal suo rilascio, un exploit che ha sorpreso e deliziato il pubblico. Meno di tre settimane dopo, “Loliwe” è stato certificato doppio disco di platino in Sudafrica, con ...