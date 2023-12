Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il mondo ha perso un’icona della medicina e dell’attivismo con la scomparsa della dottoressa Gao, deceduta a 95a New York City. Gao, nota per la sua tenace lotta contro l’in Cina, è stata una figura chiave nella rivelazione dell’nell’Henan, una provincia centrale. Negli’90, mentre lavorava come ginecologa, Gao scoprì un’alta incidenza ditra i contadini poveri dell’Henan. Questi ultimi avevano contratto il virus HIV partecipando a programmi di raccolta sangue non igienici, approvati dal governo. Nonostante l’opposizione e le pressioni delle autorità locali, che cercavano di nascondere lo scandalo, Gao non esitò a parlare apertamente dell’, diventando una voce critica contro il governo di ...