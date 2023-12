Monterusciello | nasconde droga in cantina | arrestato    

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023)in. Trovata cinquanta grammi di stupefacente e materiale per il confezionamentoin. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante un servizio di controllo antipredisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo a. Hanno trovato, nel vano, undici involucri di hashish del peso complessivo di circa cinquanta grammi e diverso materiale per il confezionamento per la. Sequestrato quanto rinvenuto che hanno sequestrato. Hanno così arrestato un 28enne di Pozzuoli per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Se ti va lascia un ...