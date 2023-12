(Di martedì 12 dicembre 2023) Per l’associazione di categoria la reputazione deldeidiè stata danneggiata dai processi mediatici che hanno interessato la banca I processi mediatici adeldeidie dei suoi vertici che si sono succeduti a partire dal 2010 hanno danneggiato la reputazione della banca oltre che il suo posizionamento sul mercato, gravando, così, non poco sulle finanze pubbliche. Il contributoper Mps ammonta complessivamente a 7di euro e una parte di questa spesa è certamente riconducibile ai danni cagionati dalle vicende giudiziarie. È quanto si legge in un report del Centro studi di, secondo il quale, sul totale di 7 ...

News su Monte dei Paschi di Siena, Unimpresa: “7 miliardi a carico dello stato”

Mercati fiduciosi in attesa della Fed

Apertura positiva per tutti i listini europei con Milano che guadagna un terzo di punto (+0,29%). Alle prime battute Londra la migliore (+0,40%). A Milano occhi puntati suPaschi di Siena, ieri l'assoluzione in appello degli ex vertici. L'assoluzione definitiva libererebbe diverse centinaia di milioni di euro oggi congelate come accantonamenti. Il titolo in ...

Processo Monte dei Paschi: Viola e Profumo assolti in appello a Milano RaiNews

Mps, Profumo e Viola assolti a Milano in Appello. L'ex presidente della banca: «Contento dopo 8 anni di sofferenza» Corriere Milano

