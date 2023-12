Mondiali di Skateboarding Street | tre Azzurri in gara per la qualifica olimpica

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tokyo – Tresi giocano lazioneper Parigi 2024 aidia Tokyo. Agustin Aquila, Giuseppe Cola e Asia Lanzi sono in corsa per strappare il pass a cinque cerchi. Il 13 e il 14 dicembre ci saranno le qualifiche femminili e maschili. Domenica 17 dicembre si svolgeranno i quarti e le semifinali. Subito dopo le finali. Il cammino dizione verso Parigi 2024 terminerà con ladi Dubai, all’inizio di marzo. Il circuito internazionale di competizioni poi proseguirà soltanto per 44 atleti per categoria della disciplina(maschile e femminile). “I ragazzi sono in forma – ha dichiarato Mattia Restante, come riporta Agc di coni.it -. Lo skatepark è difficile ma speriamo vada ...