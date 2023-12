Molinari | pizzino sul Mes | Lega contraria | aspettiamo la premier

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il capogruppo dellaalla Camera Riccardointerviene sul tema Mes. “che la presidente del consiglio ci dica come sta evolvendo la trattativa che lei ha sempre definito di pacchetto, tra l'approvazione del Mes e l'accordo da chiudere sul nuovo patto di stabilità”, ha affermato. "Resta che non è un tema che affronteremo questa settimana. La nostra posizione è storica e argomentata - chiarsice l'esponente del Carroccio -: è sempre stataperché riteniamo che così fatto non porti vantaggi al paese. Detto questo facciamo parte di un governo, vedremo quali saranno le indicazioni della presidente del consiglio”.