Moggi | «La Figc in silenzio di fronte a De Laurentiis dice che rivince solo chi imbroglia»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 dicembre 2023) . Scrivesu Libero: Il Napoli è uscito sconfitto (1-0) dal confronto con la Juve all’Allianz. Un ko che allontana definitivamente la squadra di Mazzarri dallo scudetto e la colloca attualmente al sesto posto della classifica dietro la Roma (1-1 con la Fiorentina) e il Bologna (vincente 2-1 a Salerno).: Una constatazione amara da digerire per i campani, con Osimhen che all’uscita dal campo ha rievocato il 5-1 con il quale il Napoli l’anno scorso aveva staccato la Juve di 15 punti in classifica. A fargli eco Deche alla stampa ha dichiarato che «vincere due scudetti di seguito è impossibile,ndo può capitare». Evidentemente il presidente non si interessava di calcio quando il Milan vinceva campionati e Champions consecutivamente o quando la Juventus si confermava al ...