Moggi contro De Laurentiis | «E la FIGC in silenzio sulle sue accuse»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) LucianoAurelio Dedopo ledel presidente del Napoli, che parlava della vittoria di Scudetti consecutivi Luciano, tramite il suo editoriale su Libero, si è così scagliato verso il presidente del Napoli Aurelio De. IL COMMENTO – «Dealla stampa ha dichiarato che «vincere due scudetti di seguito è impossibile, solo imbrogliando può capitare». Evidentemente il presidente non si interessava di calcio quando il Milan vinceva campionati e Champions consecutivamente o quando la Juventus si confermava al top sia in Italia che in Europa. Peccato che lasia rimasta innell’occasione, dando l’impressione di avallare addirittura quanto dichiarato da De ...